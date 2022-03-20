Yusuf Yazıcı Rusya’da coştu! Hat-trick yaptı plakayı yazdırdı…

CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı evinde farklı mağlup ederken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rus ligindeki ilk hat-trick'ine imza attı. 5 maçta 6 gole ulaşan Trabzon doğumlu Yazıcı, 6-1 kazanılan maçta plakayı yazdırdı. Zirve ile puan farkını 6'ya düşüren CSKA'da Yusuf Yazıcı müthiş katkı verdi.

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Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. CSKA Arena’da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 6-1’lik skorla kazandı. Rusya Ligi’nde kendini bulan ve performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak 3 puanın mimarı oldu.

5. dakikada kafa golüyle perdeyi açan Yusuf Yazıcı, 67’de ve 86’da (penaltı) ile ağları sarsarak galibiyeti getirdi. 5 maçta 6. golünü atan milli futbolcu şampiyonluk yarışı veren takımına müthiş bir katkı yaptı.

RUBIN KAZAN 9 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibinin diğer golleri 11. dakikada Jean-Philippe Gbamin, 24. dakikada Jesus Medina ve 26. dakikada Jorge Carrascal kaydetti. Karşılaşmada Rubin Kazan’ın tek golü ise 38. dakikada Konstantin Kuchaev’den geldi.

Öte yandan Rubin Kazanda Aleksandr Lomovitski, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Lomovitski’nin ardından ise Silvije Begic 85. dakikada kırmızı kart gördü ve Rubin Kazan karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan CSKA Moskova puanını 42 yaptı ve lider Zenit ile arasındaki puan farkını 6’ya düşürdü. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında CSKA Moskova, kendi sahasında Ural ile karşılaşacak. Rubin Kazan ise Khimki’yi ağırlayacak.

YUSUF YAZICI FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den kiralık olarak CSKA Moskova’ya katılan Yusuf Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekiyor. Rubin Kazan karşısında da 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna da çağrıldı.