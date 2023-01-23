Yusuf Yazıcı şeytanın bacağını kırdı

Trabzonspor'un ligde ve kupada 4 günde oynadığı 2 maçta aldığı kritik galibiyetlerde attığı gollerle büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, taraftarların ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den kiralık olarak yetiştiği kulüp olan Trabzonspor’a geri dönen Yusuf Yazıcı, formunu yakalamaya başladı.

Geldiği dönemde sakatlıkları ve tedavileri olmasına rağmen fedakarlık yaparak erken oynamak isteyen ve bu sebepten dolayı istenilen performansını gösteremeyen tecrübeli oyuncu, Trabzonspor’un son 4 günde oynadığı 2 önemli maçta attığı gollerle karşılaşmaları çözen isim oldu. İlk olarak bordo-mavili takımın kupada oynadığı Ümraniyespor maçına kulübede başlayan Yazıcı, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Uzatmalara giden maçta uzatma bölümünde 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük pay sahibi olan milli oyuncu, dün oynanan İstanbulspor maçını da boş geçmedi.

İlk 11’de başladığı karşılaşmanın 33’üncü dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Yazıcı, İstanbulspor’un direncini kıran isim oldu.

ABDULLAH AVCI’NIN YUSUF YAZICI’YA GÜVENİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı’ya güvenini sürdürmeye devam ediyor. Takıma katıldığı dönemde sakatlığı ve tedavileri yüzünden tam performans sergileyemeyen oyuncuyla her zaman yakından ilgilenen ve desteğini sürdüren Avcı, bu kararının meyvelerini toplamaya başladı.

Kupada oynanan Ümraniyespor maçının ardından Yusuf Yazıcı’ya ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, “Yusuf son 15-20 gündür harika çalışıyordu. Bunun karşılığını attığı gollerle aldı. Ona da oyun ve performans olarak hoş geldin, diyelim.” sözleriyle tecrübeli ismin performansını övdü.

SÜPER LİG’DE SON GOLÜ 2019’DAYDI

Yusuf Yazıcı, İstanbulspor maçında attığı golle Süper Lig’de 3.5 yıllık süregelen gol hasretine de son verdi. Son olarak Mayıs 2019’da oynanan Beşiktaş derbisinde gol atan 25 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor karşılaşmasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

TRABZONSPOR’DAN YUSUF YAZICI PAYLAŞIMI

Yusuf Yazıcı’nın İstanbulspor karşısında 33. dakikada attığı golün ardından bordo-mavili ekibin sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım geldi. Trabzonspor, golün hemen ardından Yusuf Yazıcı’nın kendisi ile ikonikleşen gol sevinci fotoğrafını paylaşarak, “Çok eski bir şarkının nakaratı gibi, tekrar tekrar kafamda çalıyorum seni” notunu düştü.

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