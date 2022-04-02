Yusuf Yazıcı yeni aşkı Cemrenaz Turhan ile ilk fotoğrafını paylaştı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan ile birlikte olduklarını açıkladı.
Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve 2021 yılında Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan, ilişkiye başladıklarını açıkladı.
Yusuf Yazıcı ve Cemrenaz Turhan, ortak yaptıkları paylaşıma ‘1 Nisan şakası değil” notunu ekledi.
2021 Miss Turkey’de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.
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