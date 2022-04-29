Zajc: Çok çalışıyorum, sonucunu alıyorum

Fenerbahçe'de bu sezon 9 gol atıp 2 asist yapan Miha Zajc, 1 gol attığı Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK’yı sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de Miha Zajc, karşılaşmanın ardından konuştu.

Bu sezon 29. lig maçında 9. golünü atan Sloven futbolcunun sözleri şöyle;

“Maça iyi başladık. İlk yarıda iki gol daha fazla atabilirdik. Penaltı golüyle biraz sıkıntıya düştük diyebiliriz. Fenerbahçe’de en iyi yılımı geçiyorum. Keyif alıyorum. Çok sıkı çalışıyorum, bunun sonucunu alıyorum. Bunun için mutluyum. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı.”

“Kaliteli bir takımız, herkes oynadığında en iyisini yapıyor. Miguel Crespo’nun sakatlığı için üzgünüm. Luiz Gustavo çok iyi oynadı ve kalitesini gösterdi.”

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