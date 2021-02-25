Zamalek’ten Mostafa Mohamed açıklaması: ‘Başka takımdan teklif gelirse…’

Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mostafa Mohammed’in Galatasaray ile sözleşmesindeki satın alma maddesinin aktif hale getirilmesinin detaylarını ve tarihini açıkladı.

Galatasaray’ın ara transferde 2 milyon Dolar karşılığında 1,5 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki futbolcunun, 4 milyon Dolar değerinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip KAP’a yaptığı açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanması için son tarihin Temmuz 2022 olduğunu duyurmuştu. Ancak, Zamalek yöneticisi opsiyonun son kullanma tarihinin Aralık 2021 olduğunu açıkladı.

Mısır basınına konuşan Zamalek yöneticisi Abdullah, “Galatasaray, Mostafa Mohamed’i satın almadan bir hafta-10 gün önceden bize bildirmek zorunda. Aralık ayının ortası gibi Galatasaray’dan geri dönüş gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başka bir takım teklifte bulunursa?

Mohammed’in başka bir takıma da transfer olabileceğine dikkat çeken Abdullah, “Eğer başka bir takımdan teklif gelirse bunu Galatasaray ile paylaşacağız. Teklif Galatasaray’a giderse onlar da bize bildirmek zorunda. Mohamed için 4 milyon Dolar’dan fazla bir teklif gelirse, Galatasaray cephesi bu rakama denk veya daha fazla ödeyeceği rakamla bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek’e geri döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir” açıklamasında bulundu.

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Abdurrahim Albayrak: ‘Opsiyonu kullanacağız’

Geçtiğimiz günlerde Mısır basınına konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanarak transferde sorun olmadığını belirtmişti. Sarı kırmızılı ekiple 5 maça çıkan Mısırlı futbolcu 4 gol atma başarısı gösterdi.

Avrupa Kulüpleri takipte!

Mısırlı golcü için İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace olmak üzere birçok Avrupa ekibinin sıraya girdiği öğrenildi. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin gündemine giren Mohammed için Galatasaraylı yöneticiler bir an önce opsiyon seçeneğini kullanmayı planlıyor.