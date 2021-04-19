Zbigniew Boniek: ‘3. Dünya Savaşı’na hazırlanın, atom bombası atıldı’

Avrupa’nın önde gelen 12 takımının kurmaya hazırlandığı Avrupa Süper Ligi tüm dünyada yankı uyandırırken, UEFA yöneticisi ve Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek’tek çarpıcı bir yorum geldi.

Polonya futbolunun efsaneleri arasındaki Boniek, Avrupa Süper Ligi’nin sporun neyle ilgili olduğunu bilmeyen kişiler tarafından oluşturulmuş bir format olduğunu söyledi.

“Futbol herkes içindir. Çocuklar geceleri milli takımlarında oynamayı ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı hayal eder. Avrupa Süper Ligi, sporda rekabet etmenin ne demek olduğunu bilmeyenlerin projesidir.”

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“3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN HAZIRLANIN”

Yeni turnuva ile futbolda büyük sıkıntılar yaşanacağını söyleyen Boniek, “Atom bombası çoktan patladı” dedi.

“Karar sonrası şok oldum ve kesinlikle karşıyım. Benim için futbol fikri ve güzelliği her zaman önemliydi ancak bunlar farklı zamanlardı. Süper Lig planında sporun kendisi arka plana atılıyor. Ödemeler önceden garanti ediliyor. UEFA’nın pozisyonu net ve dün yapılan açıklamada ifade edildi. Kabul edelim, 3. Dünya Savaşı için hazırlanın. Bu kez futbolda. Birileri bu savaştan çok fazla yaralanacak. Atom bombası çoktan patladı ve her türlü karara hazır olun. Futbolcuların güveni ciddi zarara uğradı ve iyi bir iklimi yeniden inşa etmek zor olacak.”

“AVRUPA BİRLİĞİ DEVREYE GİRECEKTİR”

“Bu kulüpler yalnız kalabilir. Yerel liglerde, kupalarda oynama imkanları olmayabilir. UEFA ve FIFA organizasyonunu kabul eden kulüplerden transfer yapmaları engellenebilir ve Süper Lig’de oynayan futbolcular, milli takıma gidemeyebilir. Resmi bir karar alınmadı ama bu konular hukuki olarak değerlendirilecek. Politikacılar konuşacak, hatta Avrupa Birliği de devreye girecektir.”

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MEN HAZIRLIĞI VAR

Dünyanın en büyük kulüplerinin yarışacağı bir Süper Lig oluşturma fikri, geçtiğimiz gece gün yüzüne çıktı. Yeni turnuvaya Avrupa’nın en güçlü liglerinden en az 12 takım katılacak. İngiltere’den Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Liverpool, İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona ve İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus katılacaklarını duyurdu. Bu takımlar ve oyuncuları, FIFA ile UEFA’nın tüm organizasyonlarından men edilecek.