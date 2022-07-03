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Zeki Çelik Roma’ya imza atmak için İtalya’da…

Milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

Yayınlanma: 17:19 - 03 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Zeki Çelik Roma’ya imza atmak için İtalya’da…

Jose Mourinho’nun takımı İtalya Serie A ekibi Roma, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de 4 sezondur forma giyen Zeki Çelik’i 7 milyon Euro bedelle transfer etti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya olan transferini tamamlamak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

7 MİLYON EURO + YÜZDE 15 SATIŞ PAYI

Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan Zeki, kısa süre içerisinde Roma ile resmi sözleşme imzalayacak. Daha önce İtalyan basınında çıkan haberlerde, transferin 7 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödenecek şekilde tamamlanacağı yazılmıştı.

Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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