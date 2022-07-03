Zeki Çelik Roma’ya imza atmak için İtalya’da…
Milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.
Jose Mourinho’nun takımı İtalya Serie A ekibi Roma, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de 4 sezondur forma giyen Zeki Çelik’i 7 milyon Euro bedelle transfer etti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya olan transferini tamamlamak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.
7 MİLYON EURO + YÜZDE 15 SATIŞ PAYI
Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan Zeki, kısa süre içerisinde Roma ile resmi sözleşme imzalayacak. Daha önce İtalyan basınında çıkan haberlerde, transferin 7 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödenecek şekilde tamamlanacağı yazılmıştı.
Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Mehmet Zeki #Celik è sbarcato a Fiumicino! Il terzino pronto per le visite mediche, poi andrà a Trigoria per firmare il contratto con la #ASRoma. @CorSport @mzekicelik17 pic.twitter.com/7r0yQLN6EM
— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 3, 2022