Zeki Çelik: Umarım Avrupa’ya daha çok oyuncu gelir

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Pazar günü Brest ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakatlığını tamamen atlattığını belirten Çelik, “Fiziksel olarak eski durumuma döndüğümü düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Yorgunluğumu attım ve maç temposuna alıştım, bütün maçlarda oynamak istiyorum” dedi.

Brest karşısında kazanarak lider olarak kalmak istediklerini ifade eden milli futbolcu, “Geçen sene yükselen bir performansımız vardı, o bu seneye de yansıdı. Ligde sadece iki mağlubiyetimiz var. PSG’nin önünde yer almak herkes için sürpriz oldu. Şu an çok iyi bir yerdeyiz ve bunu korumak istiyoruz” diye konuştu.

Ferhat Çoğalan ve Mustafa Kapı ile birlikte Lille’deki Türk oyuncu sayısının 5’e çıktığını dile getiren Çelik, “Türkiye’de artık herkes Lille’i takip ediyor diyebilirim. Avrupa’da oynamamız onlar için gurur kaynağı, biz de burada gurur duyuyoruz. Ne kadar Türk arkadaşımız Avrupa’da oynarsa bizim için o kadar gurur verici. Umarım Avrupa’ya daha çok oyuncu gelir ve futbol oynama şansı buluruz” şeklinde konuştu.