Zeki Murat Göle: 35. dakikadan sonra…

Sahasında Adana Demirspor'a yenilen Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "35. dakikadan sonra duygusal davranmaya başladık" dedi.

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Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, maça iyi başladıklarını ancak 35. dakikadan sonra oyun disiplininden koptuklarını söyledi.

Sözlerine Fenerbahçe taraftarından özür dileyerek başlayan Zeki Murat Göle, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hiç istemediğimiz bir sonuç… Çok üzgünüz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. İlk 35 dakika istediğimiz gibi bir oyun oldu. Üstünlüğü ele aldık. Taraftarımızı da arkamıza aldık. Oyunun kontrolü bizdeydi. 35. dakikadan sonra duygusal davranmaya başladık. Oyun disiplininden koptuk. İkinci yarının başında yenen gol planlarımızı alt-üst etti. Takımın biraz duygusal olduğunu düşünüyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu duygu durumu futbolcuları oyun disiplininden uzaklaştırdı.”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Zeki Murat Göle, şunları söyledi:

”Bu durumda olmayı hak etmiyorlar. İlk 35 dakika istediğimiz oyunu oynadığımız, taraftarı arkamıza alıp coşkulu şekilde pozisyonda bulduğumuz ve akabinde penaltı pozisyonu ve gol. 35. dakikadan sonraki oyunsa Fenerbahçe'ye yakışmayan, felsefesine uymayan bir oyun oldu. Çok erken bir gol yedik. Penaltıdan sonra oyun disiplininden koptuk. Oyuncular duygularıyla oynadılar. İkinci yarı öncesi içeride bazı konuşmalarımız oldu. İyi başlamak istiyorduk ama 2 dakika olmadan ikinci golü yedik. Git gele dönen bir oyun oldu ve rakibin işine geldi. Sonuç olarak tekrar ben kendi adıma taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bütün sezonun genelinde değerlendirmek lazım istediğimiz bir sezon geçmiyor. Bazen tekrar yukarıyı yakaladık sonra yine düşüş oldu. Taraftarlarımız şampiyonluk istiyor bunun baskısı var oyuncular üzerinde. Geriye düştükçe toparlanmak zor oluyor.”