Zeki Murat Göle: Fenerbahçe olsanız da…

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afyonspor maçının ardından yaptığı açıklamada konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken "Fenerbahçe olsanız da bunun zararlarını gördük" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5 Tur maçında Fenerbahçe’nin 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor’u normal süresi 0-0 biten maçta uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Afyonspor’u mücadelesinden dolayı kutlayarak sözlerine başlayan Zeki Murat Göle, bu tip maçlarda konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, “Daha konsantre olmanız gerekiyor. Fenerbahçe olsanız da bunun zararlarını gördük. Oyuna iyi başlayamadık. Pozisyon da verdik, 1-2 tanesi tehlikeliydi. Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadık. Oyuna müdahale etmek zorunda kaldık. 2. yarı değişikliklerimiz oldu, bu enerjimizi yukarı çekti. Sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz. Uzatmada rakip yoruldu, akabinde 2 gol bulduk ve turu atlamasını bildik. Bu anlamda sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.