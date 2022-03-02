Zenit, Yaroslav Rakitskiy’nin sözleşmesini feshetti

Zenit Kulübü, Ukraynalı savunmacı Yaroslav Rakitskiy'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları futbol dünyasında etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Bu durumdan son etkilenen isim Yaroslav Rakitskiy oldu. Rusya’nın önde gelen kulübü Zenit, Ukraynalı savunmacının sözleşmesini feshetti.

Rusya temsilcisine transfer olduğu dönemde ülkesinde tepkiler gören tecrübeli stoper, daha sonra Ukrayna Milli Takımı’na davet edilmemişti.

23 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

32 yaşındaki futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti. Yaroslav Rakitskiy bu sezon Rus ekibinde 23 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Yaroslav Rakitskiy takım arkadaşlarına 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Shakhtar Donetsk altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ukraynalı oyuncu daha sonra Zenit’e transfer oldu. Zenit, Yaroslav Rakitskiy için 2018-2019 sezonu devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

32 yaşındaki Ukraynalı savunmacının güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.