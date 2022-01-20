Ziraat Türkiye Kupası Son 16 maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda oynanacak maçların saatleri ve tarihleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor – Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş – Göztepe

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