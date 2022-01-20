Ziraat Türkiye Kupası Son 16 maç programı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda oynanacak maçların saatleri ve tarihleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:
- 8 ŞUBAT SALI
- 14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK
- 17.30 VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor
- 20.30 Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor
- 9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
- 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor
- 17.30 Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor
- 20.30 Altaş Denizlispor – Trabzonspor
- 10 ŞUBAT PERŞEMBE
- 17.30 Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor
- 20.30 Beşiktaş – Göztepe