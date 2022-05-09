Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek. TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı. Süper Lig’de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

10 Mayıs Salı:

20.30 | Kayserispor – Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba:

20.30 | DG Sivasspor – Alanyaspor: Atilla Karaoğlan