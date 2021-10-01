Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu
Süper Lig'den 5 takımın da katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur kuraları çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bugün yapıldı.
Üçüncü Eleme Turu’na Süper Lig’den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig’de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig’den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig’den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.
Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
- Kırşehir Belediyespor – Redoks Darıca Gençlerbirliği
- Denizlispor – Gema Polimer Şile Yıldızspor
- Serik Belediyespor – Pazarspor
- Amed Sportif Faaliyetler – Tarsus İdman Yurdu
- Anagold 24Erzincanspor – 52 Orduspor
- Fraport TAV Antalyaspor – Diyarbekirspor
- Yılport Samsunspor – Karatay Termal 1922 Konyaspor
- MKE Ankaragücü – Somaspor
- Royal Hastanesi Bandırmaspor – Çankaya Futbol Kulübü
- Ankaraspor – İnegölspor
- Adana Demirspor – Niğde Anadolu Futbol Kulübü
- Adanaspor – Adıyaman Futbol Kulübü
- Altınordu – Büyükçekmece Tepecikspor
- Turgutluspor – Mardin 1969
- TECO Karacabey Belediyespor – Şanlıurfaspor
- Sakaryaspor – Karbel Karaköprü Belediyespor
- Gençlerbirliği – Pendikspor
- Manisa Futbol Kulübü – Fatsa Belediyespor
- Yukatel Kayserispor – Artvin Hopaspor
- Balıkesirspor – Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
- Bereket Sigorta Ümraniyespor – Kahramanmaraşspor
- Ankara Keçiörengücü – Ağrı 1970
- Akhisarspor – Bergama Belediyespor
- Afjet Afyonspor – Sivas Belediyespor
- Eskişehirspor – Iğdır Futbol Kulübü
- Kırklarelispor – Osmaniyespor Futbol Kulübü
- Silahtaroğlu Vanspor – Zonguldak Kömürspor
- Menemenspor – Karşıyaka
- Ankara Demirspor – Yomraspor
- Bodrumspor – Isparta 32 Spor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Nazilli Belediyespor
- Hekimoğlu Trabzon – Bitexen Düzcespor
- İstanbulspor – Ergene Velimeşespor
- Kocaelispor – An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
- Çorum – Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
- Uşakspor – Nevşehir Belediyespor
- Bursaspor – Ceyhanspor
- Beypiliç Boluspor – Çarşambaspor
- Eyüpspor – Bucaspor 1928
- Etimesgut Belediyespor – Kahta 02 Spor
- Altay – Belediye Derincespor
- Sarıyer – Edirnespor
- Tuzlaspor – 68 Aksaray Belediyespor
- GZT Giresunspor (BAY)