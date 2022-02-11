Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Mart ayı başında ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kurada ayrıca muhtemel yarı final eşleşmelerinin kuraları da çekildi.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi gerçekleştirildi. Sezonun son kura çekimi töreninin ardından final yolu da belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

KUPADA ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart’ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

ÇEYREK FİNAL

Trabzonspor – Antalyaspor

Sivasspor – Karagümrük

Alanyaspor – Gaziantep FK

Beşiktaş – Kayserispor

YARI FİNAL