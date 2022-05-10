Ziraat Türkiye Kupası’nda finale tek adım kaldı! Kayserispor Trabzonspor…

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen şampiyon Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor'a konuk oluyor. Bordo mavililer ilk maçın avantajını kullanarak finale çıkmanın peşinde.

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Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, çifte kupa hedefiyle Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Bordo-mavililer, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk olacak.

Trabzon’da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor. Kayserispor’da Majid Hosseini, Mame Thiam, Kemen gibi oyuncular forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak. Sarı kırmızılılar, taraftarın desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor.

Kadir Has Stadı’nda oynanacak ve saat 20:30’da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Curbay hakem üçlüsü yönetecek.

Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında 5. kez karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri’de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 0-0 sona erdi.

Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu

İki takım arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve neticeleri şöyle:

1982/1983 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

1982/1983 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Trabzonspor-Kayserispor 0-3

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor’a karşı kazanamadı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı bugün Kadir Has stadında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Kayserispor’un Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın Trabzonspor’a karşı ilginç istatistiği var. Karaman, Kayserispor’un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor’a karşı hiç kazanamadı. Kayserispor takımının başında 4 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası maçında Trabzonspor’a rakip olan Hikmet Karaman, 5 maçı da kaybetti. Bu 5 maçta Kayserispor, rakibine 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İşte o maçlar: