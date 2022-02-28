SPOR
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1-3 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlar sonrasında yarı finale çıkacak 4 takım belli olacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı;

1 MART SALI

20.30 Trabzonspor – Antalyaspor / Atilla Karaoğlan

2 MART ÇARŞAMBA

17.00 Sivasspor – Karagümrük / Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş – Kayserispor / Halil Umut Meler

3 MART PERŞEMBE

Alanyaspor – Gaziantep FK / Zorbay Küçük