Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1-3 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlar sonrasında yarı finale çıkacak 4 takım belli olacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı;
1 MART SALI
20.30 Trabzonspor – Antalyaspor / Atilla Karaoğlan
2 MART ÇARŞAMBA
17.00 Sivasspor – Karagümrük / Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş – Kayserispor / Halil Umut Meler
3 MART PERŞEMBE
Alanyaspor – Gaziantep FK / Zorbay Küçük