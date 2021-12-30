Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar, 5 turda oynanan karşılaşmalarında ardından belli oldu. Son 16 turu maçları 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Sozcu.com.tr

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Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur sona erdi. Oynanan 16 maç sonunda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Turun en büyük sürprizine Galatasaray’ı penaltı atışlarında eleyen Denizlispor imza attı. Kupaya veda eden diğer Süper Lig ekibi ise Yeni Malatyaspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda 14 Süper Lig ve 2 Spor Toto 1. Lig ekibi olacak.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda Süper Lig’de olduğu gibi VAR sistemi kullanılacak.

Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16