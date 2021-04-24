Zirvede ateşten gece | Beşiktaş-Kayserispor ve Antalyaspor-Galatasaray

Süper Lig'de cumartesi mesaisi oldukça yoğun. 37. haftanın iki kritik maçı 20.30'da oynanacak. Lider Beşiktaş, küme düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda, Welinton cezalı; Larin, Oğuzhan, Aboubakar, Cenk ve Hasic sakat. Kayseri'de Avramovski cezalı, Sapunaru ve Kanga kadro dışı, Ömer, Fernandes ve Campanharo sakat. Şampiyonluk yarışını ilgilendiren diğer maçta da Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. Cimbom'da, Omar, Linnes, Yedlin, Mohamed ve Falcao forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise Nuri, Kudryashov, Gökdeniz, Bünyamin ve Sam yok.

GÜLMEYİ UNUTTULAR

Beşiktaş, son 6 haftanın 4'ünde puan kaybı yaşadı. Kayserispor 7 haftadır kazanamıyor. Galatasaray ve Antalyaspor ise oynadıkları son 5 maçta 1 kez galibiyet alabildi.

5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 sarı kart sınırında oyuncu bulunuyor. Rosier, Larin, Necip, Atiba ve Dorukhan sınırdaki isimler. Bu oyuncular sarı kart görürse gelecek çarşamba günü Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N’Sakala, Souza, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N’Koudou, Gökhan Töre

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Lenon, Henrique, İlhan Parlak, Alibe

Stat: Vodafone Park Saat: 20.30 Hakem: Cüneyt Çakır

GALATASARAY ANTALYA’DA 3 PUAN ARIYOR

Galatasaray’da Antalyaspor deplasmanında ileri uçta kimin oynayacağı netleşti. Falcao ve Mohamed'in forma giyemeyeceği deplasmanda Halil Dervişoğlu, nöbeti devralacak. Halil, Göztepe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ile kurduğu uyumu tekrarlamaya çalışacak.

Trabzonspor sınavında etkisiz bir görüntü çizen Babel ise bu kez kanatta görev alacak. Takımda Etebo, sarı kart cezası sınırında.

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Ali Eren, Ufuk, Fredy, Doğukan, Serdar, Amilton, Podolski

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel, Halil

Stat: Antalya Saat: 20.30 Hakem: Mete Kalkavan