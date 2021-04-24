Zirvede ateşten gece | Beşiktaş-Kayserispor ve Antalyaspor-Galatasaray

Süper Lig'de cumartesi mesaisi oldukça yoğun. 37. haftanın iki kritik maçı 20.30'da oynanacak. Lider Beşiktaş, küme düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda, Welinton cezalı; Larin, Oğuzhan, Aboubakar, Cenk ve Hasic sakat. Kayseri'de Avramovski cezalı, Sapunaru ve Kanga kadro dışı, Ömer, Fernandes ve Campanharo sakat. Şampiyonluk yarışını ilgilendiren diğer maçta da Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. Cimbom'da, Omar, Linnes, Yedlin, Mohamed ve Falcao forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise Nuri, Kudryashov, Gökdeniz, Bünyamin ve Sam yok.
Beşiktaş, son 6 haftanın 4'ünde puan kaybı yaşadı. Kayserispor 7 haftadır kazanamıyor. Galatasaray ve Antalyaspor ise oynadıkları son 5 maçta 1 kez galibiyet alabildi.
Siyah-beyazlılarda 5 sarı kart sınırında oyuncu bulunuyor. Rosier, Larin, Necip, Atiba ve Dorukhan sınırdaki isimler. Bu oyuncular sarı kart görürse gelecek çarşamba günü Rize deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N’Sakala, Souza, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N’Koudou, Gökhan Töre
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Lenon, Henrique, İlhan Parlak, Alibe
Stat: Vodafone Park Saat: 20.30 Hakem: Cüneyt Çakır
Galatasaray’da Antalyaspor deplasmanında ileri uçta kimin oynayacağı netleşti. Falcao ve Mohamed'in forma giyemeyeceği deplasmanda Halil Dervişoğlu, nöbeti devralacak. Halil, Göztepe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ile kurduğu uyumu tekrarlamaya çalışacak.
Trabzonspor sınavında etkisiz bir görüntü çizen Babel ise bu kez kanatta görev alacak. Takımda Etebo, sarı kart cezası sınırında.
Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Ali Eren, Ufuk, Fredy, Doğukan, Serdar, Amilton, Podolski
Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel, Halil
Stat: Antalya Saat: 20.30 Hakem: Mete Kalkavan