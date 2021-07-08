Zirveden Ezgjan Alioski çıktı

Trabzonspor’un Riva'daki transfer zirvesinden Ezgjan Alioski'de ısrar edilmesi kararı çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Teknik Direktör Abdullah Avcı, gündemdeki konuları görüştü. Avcı, sol bekte ısrar ederken Galatasaray'ın da listesinde olduğu belirtilen Alioski'nin mutlaka transfer edilmesini istedi. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla talipleri artan ve Leeds United'dan ayrılarak boşa çıkan 29 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

DJANINY VE EKUBAN’A TEKLİF VAR

Bir diğer konu ise takımdaki yıldızlara gelen tekliflerdi. İlk isim Djaniny oldu. Bu futbolcuya Körfez Ligi ekiplerinden Sharjah'tan 5 milyon Euro'luk teklif geldiği öğrenildi. Avcı, Cape Verde'li (Yeşil Burun Adaları) futbolcunun yerine takviye yapılması şartıyla satışa onay verdi. Cumartesiye kadar izin verilen Ekuban ise teklif alan diğer isimdi. Fransa ve İtalya'dan teklifler alan yıldız golcünün ayrılmak istediği belirtiliyor