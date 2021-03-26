Zlatan Ibrahimovic geri döndü… İsveç Gürcistan’ı geçti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk hafta maçları sona erdi. B Grubu’nda İsveç’in Gürcistan’ı 1-0 yendiği maçta Zlatan Ibrahimovic, 1737 gün sonra milli takıma geri döndü.

Zlatan Ibrahimovic, beş yıl aradan sonra döndüğü İsveç Milli Takımı’nda galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmanın 35. dakikasında Viktor Claesson’un attığı golün asistini yaptı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsüyle kontrol eden Zlatan Ibrahimovic, şık bir pasla Viktor Claesson’u topla buluşturdu. Viktor Claesson’un vuruşunda top ağlara gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 İsveç’in üstünlüğü ile sona erdi. Maça ilk 11’de başlayan Zlatan Ibrahimovic, 84. dakikada yerini Robin Quaison’a bıraktı. Gürcistan maçında İsveç’in kalesini Gençlerbirliği’nde forma giyen Kristoffer Nordfeldt korudu. Kristoffer Nordfeldt, tehlikeli pozisyonlar bulan Gürcistan karşısında kalesini gole kapamayı başardı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin ikinci gününde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

B Grubu

İspanya 1-1 Yunanistan

İsveç 1-0 Gürcistan

C Grubu

İtalya 2-0 Kuzey İrlanda

F Grubu

Moldova 1-1 Faroe Adaları

İskoçya 2-2 Avusturya

I Grubu

Macaristan 3-3 Polonya

İngiltere 5-0 San Marino

Andorra 0-1 Arnavutluk

J Grubu

Lihtenştayn 0-1 Ermenistan

Almanya 3-0 İzlanda

Romanya 3-2 Kuzey Makedonya