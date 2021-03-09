Zlatan Ibrahimovic İsveç Milli Takımı’na dönüyor

İtalyan ekibi Milan’da forma giyen 39 yaşındaki yıldız Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı’na geri dönüyor. Teknik Direktör Janne Andersson, yıldız golcü ile Milano’da görüştü. Andersson, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Takımı hazırlıyorum. Kimin oynayacağına karar vermem lazım ama Zlatan ile İtalya’daki görüşmemizde takıma katılmak istemediğini söyleseydi ya da ben onu kadroya almamaya karar verseydim şimdi bunu öğrenmiş olurdunuz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Zlatan Ibrahimovic'im ölümle dansı! Tanımadığı birinin motosikletine bindi...

39 yaşındaki futbolcu 2016 senesinden beri İsveç formasını giymedi. Ibrahimovic ise, “Teknik direktörümüz Janne Andersson bana ilk on birde yer verirse elimden geleni yapacağım” dedi.