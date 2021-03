Zlatan Ibrahimovic yeniden İsveç Milli Takımı’nda: ‘Tanrı’nın dönüşü’

İtalya Serie A takımlarından Milan’da kariyerini sürdüren 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, 5 yıl önce nokta koyduğu İsveç Milli Takımı kariyerine döndüğünü açıkladı.

Twitter hesabından “The return of the God” (Tanrı’nın dönüşü) paylaşımını yapan İsveçli yıldız, 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın ardından milli takımı bırakmıştı.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021