Zlatan Ibrahimovic yeniden İsveç Milli Takımı’nda: ‘Tanrı’nın dönüşü’

İtalya Serie A takımlarından Milan’da kariyerini sürdüren 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, 5 yıl önce nokta koyduğu İsveç Milli Takımı kariyerine döndüğünü açıkladı.

Twitter hesabından “The return of the God” (Tanrı’nın dönüşü) paylaşımını yapan İsveçli yıldız, 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın ardından milli takımı bırakmıştı.

“Sahip olduklarımız arasında en iyisi”

Deneyimli futbolcu milli formayı bırakmadan önce 116 maçta 62 gol atma başarısı gösterdi. Daha önce birkaç kez İsveç’e dönüşü hakkında konuşan ve Kasım 2020’de verdiği bir röportajda niyetini açıklayan Zlatan için, İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson ile Milano’da buluşmuştu. Zlatan’ı yeniden kadroya dahil eden Andersson, “Sahip olduklarımızın arasında en iyisi. Her şeyden önce çok iyi bir futbolcu. Geri dönmek istemesi bizim açımızdan eğlenceli. Sahada bize katacaklarına ek olarak inanılmaz bir deneyime sahip ve bunu takımdaki diğer oyunculara da aktarabilir” ifadelerini kullandı.

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Gelecek hafta tarihe geçecek

Ibrahimovic, 25 Mart’ta Gürcistan ve üç gün sonra Kosova’ya karşı milli takım kadrosunda olacak. İsveç ayrıca kendi sahasında 31 Mart’ta Estonya ile hazırlık maçı yapacak. Yıldız futbolcunun geri dönüşü planlandığı gibi giderse, bu yaz yapılacak olan EURO 2021’de milli takım kadrosunda olma şansı var. İsveç, E Grubu2nda İspanya, Polonya ve Slovakya ile karşılaşacak. Zlatan gelecek hafta milli takım forması giymesi halinde, İsveç Milli Takımı tarihindeki en yaşlı futbolcu olacak.

40 yaşına girmeye hazırlansa da Milan formasıyla üst düzey performans sergileyen Zlatan, bu sezon 14 Serie A maçında 14 gol attı. İsveç tarihinin en skorer ismi olan Zlatan, futbolun yakın tarihine de damga vuran isim olmaya devam ediyor. Inter, Juventus, Barcelona, PSG ve Manchester United gibi takımlarda oynayarak parlak bir kariyere sahip olan Zlatan, 829 maçta 501 gole imzasını attı.