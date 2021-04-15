Zlatan Ibrahimovic’in futbol hayatı bitme noktasında!

İtalya Serie A’da Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic kötü bir hafta geçirdi. Parma maçında kırmızı kart gören ve İtalya’da corona virüsü protokollerini ihlal eden Zlatan, şimdi de bahis suçu işlediği gerekçesiyle 3 yıl men cezası almakla karşı karşıya…

39 yaşındaki deneyimli süperstarın, bir bahis şirketine ortak olarak FIFA ve UEFA’nın kurallarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Bahis şirketlerinden kazanç sağlayan oyuncular FIFA veya UEFA müsabakalarına katılamıyor.

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İsveç’in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet’e göre; yıldız forvetin 2018 yılında bir şirket aracılığıyla bir bahis şirketine ortak olduğu iddia ediliyor. Şirketin CEO’su Erik Skarp’ın, Ibrahimovic’in şirkette hisse sahibi olduğunu doğruladığı ve tanıtım kampanyalarında da halka açık şekilde yer aldığını söylediği öğrenildi.

Bahsi geçen bahis şirketi, 2019’da 301 milyon İsveç kronu vergi öderken, yaklaşık 30 milyon Euro kâr açıkladı. Aftonbladet, oyuncunun 3 yıl men cezası ve 100 bin Euro para cezasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Bu sezon Milan formasıyla 25 maçta 17 gol-3 asistlik performans sergileyen İsveçli futbolcu, 5 yıl önce milli takım kariyerine son vermişti. Ancak Mart ayında İsveç’in EURO 2020 elemelerinde oynadığı maçların kadrosuna yeniden dahil edilmişti.