ZTK’da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in ilk devresinin tamamlanmasıyla birlikte gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlara çevrildi. TFF hafta içi oynanacak 10 karşılaşmanın hakemlerini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN;
13.00 Kasımpaşa – Kocaelispor: Burak Şeker
15:00 Atakaş Hatayspor – Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17:00 Fraport Tav Antalyaspor – GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18:30 Trabzonspor – Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21:00 Galatasaray – Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
ÇARŞAMBA;
13:00 Aytemiz Alanyaspor – Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük – Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Adana Demirspor – Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18:30 Göztepe – Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21:00 Fenerbahçe – Afjet Afyonspor: Turgut Doman