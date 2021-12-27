ZTK’da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in ilk devresinin tamamlanmasıyla birlikte gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlara çevrildi. TFF hafta içi oynanacak 10 karşılaşmanın hakemlerini açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN;

13.00 Kasımpaşa – Kocaelispor: Burak Şeker

15:00 Atakaş Hatayspor – Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17:00 Fraport Tav Antalyaspor – GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18:30 Trabzonspor – Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21:00 Galatasaray – Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

ÇARŞAMBA;

13:00 Aytemiz Alanyaspor – Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır

15:00 Vavacars Fatih Karagümrük – Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Adana Demirspor – Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18:30 Göztepe – Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21:00 Fenerbahçe – Afjet Afyonspor: Turgut Doman