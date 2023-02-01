Zymer Bytyqi, Konyaspor’dan Olympiakos’a transfer oldu

Olympiakos, Konyaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bytyqi'yi renklerine kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor’da sol açık Zymer Bytyqi ile yollar ayrıldı. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, 1 milyon Euro bedelle Yunanistan’ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Teşekkürler Zymer Bytyqi. Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Bytyqi’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

2021 yılında Norveç’in Viking takımından 100 bin euroya transfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon Konyaspor’da oynadığı 23 maçta 1 gol 3 asist üretmişti.