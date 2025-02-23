Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,2 artarak 1 milyar 880 milyon 681 bin 959 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ve 23.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 591 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruştan işlem gördü.