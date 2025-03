Son dönemde, Brown’ın moda seçimleri ve yaşından büyük gösterdiğine dair yapılan yorumlar gündeme oturdu. Ancak tartışma, Daily Mail’de yayımlanan “Millie Bobby Brown gibi Z kuşağı neden bu kadar kötü yaşlanıyor?” başlıklı yazıyla daha da alevlendi.

Brown, kendisini hedef alan magazin haberlerine karşı Instagram’da üç dakikalık bir video yayınladı. Paylaşımında, hakkındaki yazıları ve bunları kaleme alan muhabirlerin isimlerini de gösterdi. “Bu sektöre 10 yaşında adım attım. Tüm dünyanın gözü önünde büyüdüm ama insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Sanki hala Stranger Things’in ilk sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, özellikle yetişkin gazetecilerin, görünüşü ve kıyafet seçimleri üzerine yazılar yazmasını “rahatsız edici” olarak değerlendirdi. “Beni incelemek, bedenimi yorumlamak, seçimlerimi eleştirmek için zamanlarını harcıyorlar. Üstelik bu yazıların bir kısmının kadınlar tarafından yazılmış olması daha da üzücü” dedi.

Brown, kendisini eleştirenlere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu:

“Büyüdüğüm için özür dilemeyi reddediyorum. İnsanların bana dair gerçekçi olmayan beklentilerine uymayacağım. Kendimi küçültmeyeceğim ve giydiğim kıyafetler yüzünden utandırılmayacağım” diye konuştu.

Brown’ın paylaşımı, Hollywood’daki birçok oyuncu tarafından destek gördü. Sex and the City yıldızı Sarah Jessica Parker ve Enola Holmes’teki rol arkadaşı Louis Partridge, Brown’a destek mesajları gönderdi. Breaking Bad’in yıldızı Aaron Paul ise ‘Kendin için ayağa kalkmanın yolu. Seninle gurur duyuyorum Mills’ ifadeleriyle desteğini gösterdi.

Genç yaşta üne kavuşan Millie Bobby Brown, dokuz yaşında Once Upon a Time in Wonderland dizisiyle ekranlara adım atmış, 2016 yılında Stranger Things dizisinde Eleven rolüyle büyük bir çıkış yapmıştı. Mayıs 2023’te Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenmesi, medyanın ilgisini daha da artırmıştı.