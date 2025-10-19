Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı komşu iki köyde peş peşe yaşanan olaylar kenti ayağa kaldırdı.

İlçede önce Ahatlı köyünde yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki bir çocuk 'karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede doğum yaptı, ardından Koramanlar köyündeki bir su kuyusunda genç bir kıza ait olduğu belirlenen bir ceset bulundu.

KIZ ÇOCUĞU ÖLÜ DOĞUM YAPTI

Ahatlı köyünde yaşayan B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı. Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

CESET KİME AİT?

Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde ceset görünce durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.

Su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, cesedin genç bir kıza ait olduğunu tespit etti.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak yerel haber sitelerinde yer alan habere göre, cansız bedenin Kızılbel köyünde kaybolan ve 5 gündür aranan H.A.'ya ait olduğu öğrenildi.

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ TIRAŞ OLDU

Öte yandan dün ise Kızılbel köyünde 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Hüseyin Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.