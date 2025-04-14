Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge şubat ayında 4 milyar 405 milyon dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 158 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 730 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Şubat ayında cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,8 milyar dolar açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 453 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.167 milyon dolar ve 2.006 milyon dolar oldu.

2025 yılı Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 15,2 milyar dolar, krediler 37,7 milyar dolar ve ticari krediler 0,4 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar dolar negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar oldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 11 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 550 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 190 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 134 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Şubat ayında 2.566 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 25 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 675 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet, bankalar ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1.471 milyon dolar, 296 milyon dolar ve 282 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel hükümet sırasıyla 900 milyon dolar ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 969 milyon dolar net kullanım gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1.583 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 775 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 808 milyon dolar net azalış kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 2.899 milyon dolar net azalış olmuştur