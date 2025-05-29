Reuters'in haberine göre, 7 milyar dolarlık anlaşmaya imza koyan şirketler grubuna Katarlı UCC Holding önderlik ediyor. Şirketten yapılan açıklama ile Elektrik üretim anlaşmasının detayları da ortaya çıktı.

ANLAŞMA BÜYÜK BİR ORTAKLIKLA YAPILACAK

Anlaşma kapsamına dahil olan şirketler arasında Power International USA LLC ve Türkiye merkezli Kalyon GES Enerji Yatırımları ve Cengiz Enerji Sanayi de bulunuyor.

5 BİN MEGAWATT ÜRETİM KAPASİTESİ

Katarlı şirketin 28 Mayıs 2025 tarihli davet mektubunda yeni Suriye yönetiminin doğalgaz ve güneş santralleri üretim kapasitesini 5 BİN megawatt artırmak istediği vurgulandı.

SURİYE ELEKTRİK İHTİYACININ YARISINI KARŞILAYACAK

Anlaşma, toplam 4 bin megavat (MW) kapasiteli dört adet doğalgaz kombine çevrim (CCGT) santrali ile Suriye'nin güneyinde 1000 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin inşasını kapsıyor. Projeler tamamlandığında, Suriye'nin elektrik ihtiyacının yarısından fazlası karşılanacak.