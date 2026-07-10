Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucu hazırlanan taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi.

Son listede 15 yeni üründen 6'sı "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kategorisinde yer aldı.

İfşa edilen ürünler arasında sucuk, kıyma, çay ve salam da bulundu.

SUCUKTA 'DERİ' TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde bir firmanın "dana sucuk" olarak sattığı üründe deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

İncelemelerde, ürün içeriğinin etiket bilgilerinde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı belirlendi.

DANA KIYMADAN 'AT-EŞEK' ÇIKTI

Bunların yanı sıra Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmaya ait "çiğ dana kıyma" ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Ayrıca Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "dana sucuk" olarak satışa sunduğu ürün ile Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "ısıl işlem görmüş dana sucuk" ibaresiyle satışa sunduğu üründe de tek tırnaklı eti belirlendi.