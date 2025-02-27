Yeni düzenlemeyle, ticari yolcu taşıma araçları, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar için araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu, 1 Temmuz 2025 sonrası ilk muayene tarihine kadar ertelendi.

Bu değişiklikle, araç içi kamera sistemlerinin sürücü koltuğu dahil aracın içini ve yol görüntüsünü kapsayacak şekilde yerleştirilmesi gerekecek.

ARACINDA OLMAYAN MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Kamerası ve acil durum butonu bulunmayan araçlar, muayeneden geçemeyecek ve trafiğe çıkamayacak. Ayrıca, taksi ve dolmuşlarda kaydedilen görüntülerin en az bir ay boyunca saklanması zorunlu olacak. İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları, bu süreyi yeniden belirleyebilecek.

Bu kararın, özellikle taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerektiğinde bu görüntülere erişim sağlayabilecek. Araç içi kameralar sayesinde, hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.