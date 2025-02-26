Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Arjantinli futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul’a gelerek hem maçı izledi hem de kentin tarihi noktalarını gezdi.

DERBİYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamadı ancak takımı desteklemek için tribündeki yerini aldı. Yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte maçı statta izledi.

İSTANBUL’UN TARİHİ GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ

Maç sonrası ünlü çift, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. Icardi, sevgilisiyle birlikte İstanbul’un büyüleyici atmosferini keşfederken, sosyal medyada da bu anlarını takipçileriyle paylaştı.

TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI

Ünlü futbolcu, gezileri sırasında İstanbul sokaklarında tanınmamak için maske takarak dolaştı. Ancak bu önlem, dikkat çekmesini engelleyemedi ve futbolseverler, Arjantinli yıldızın İstanbul’daki turundan görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaştı.

ICARDI'NİN SAHALARA DÖNÜŞÜ MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray taraftarları, sakatlığı devam eden Icardi’nin sahalara dönüşünü merakla beklerken, yıldız oyuncunun İstanbul ziyaretini sosyal medyada büyük ilgiyle karşıladı. Icardi’nin ne zaman tam olarak iyileşeceği ve yeniden forma giyeceği ise teknik heyetin değerlendirmesine bağlı.