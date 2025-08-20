Van’ın inanç turizmi açısından öne çıkan yapılarından, Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, son günlerde turistlerin kıyafetleriyle yaptığı ziyaretler nedeniyle tartışmaların odağında.

VERDİKLERİ POZLAR TEPKİ ÇEKTİ

1567’de inşa edilen Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden Hüsrev Paşa Camii’nde son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle dolaşan turistler dikkat çekti.

Yalnızca yabancı turistler değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta fotoğraf stüdyosu gibi kullandığı, yüksek sesle konuştukları, uygunsuz pozlar verdikleri ve giyim adabına uymadıkları ifade edildi.

DÖRT DİLDE UYARIYA RAĞMEN

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak hazırlanan “İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir” yazılı tabelaların da ziyaretçiler tarafından dikkate alınmadığı belirtildi.