Belce Örü Erçin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Kemerburgaz’daki tarihi su kemerinin etrafında bulunan toplam 63 bin 191 metrekarelik tarla vasfındaki alanı 17 Nisan 2025’te rezerv yapı alanı ilan etti. Bakanlığın 26 Eylül tarihli duyurusunda, parselasyon işleminin 25 Eylül’de onaylandığı ve uygulamanın Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacağı belirtildi.

443 MİLYON TL PEŞİNAT

Oysa tarihi kemerin adresi çoktan belliymiş. Anadolu Ajansı, Mimar Sinan eseri su kemerinin etrafına Rize doğumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemşehrisi ve AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın Next Level Country projesini planladığı duyurmuş. Pasifik GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 2022’de yer alan açıklamasına göre, şirketin proje geliştirme faaliyetleri kapsamında Eyüpsultan Belediyesi’nden aldığı 244 ada 1 parselde yer alan 35 bin 966 metrekarelik arsa ve 246 ada 5 parselde yer alan 42 bin 597 metrekarelik arsa için toplam 443 milyon 500 bin TL tutarında peşin ödeme yapıldı. Ödemeler sonrasında ilgili tapuların devirleri gerçekleşti ve taşınmazlar ruhsatlandırıldı. Pasifik GYO, Eyüpsultan Belediyesi’nin 15 Aralık 2021’de gerçekleştirdiği Kemerburgaz Mahallesi’ndeki 35 bin 966 metrekarelik arsa için 657 milyon TL, yine Kemerburgaz Mahallesi’ndeki 42 bin 597 metrekarelik arsa için de 1 milyar 117 milyon TL ile en yüksek teklifleri vererek, taksitli satış ihalelerini kazanmıştı.

Yanı başınızda su kemerleri

Pasifik Holding’in sitesinde Next Level Kemer Projesi’nin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor: “Meydanın kalbinde, peyzajın bütünlüğü içinde yer alan ‘saklı bahçe’de, keyifli ve dinamik bir ortam sunan; yazın yarı açılır havuzu, çok amaçlı kapalı spor salonu ile kışın bile aktif sosyal bölümler… Bütün blokları birbirine bağlayan, meydanı çevreleyen yürüyüş yolu, egzersiz alanları. Hemen yanı başınızda tarihi su kemerleri, ormanlar, doğal göletler…”