Ali Can POLAT

Gübretaş’ın ‘şaibeli’ iddiaları ile geçen yıl satışını yaptığı İstanbul Gayrettepe’deki binasına dair kurum hâlâ net bir açıklama yapmadı. 1.243 metrekare arsa üzerindeki 8 katlı binanın, 5 katını kapsayan 5.770 metrekarelik kapalı alanın değeri 500 milyon TL iken, 130 milyon TL’ye satılmış, bu satış Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmemişti.

SPK da bu satışa sessiz kaldı. Şirket, satışı reddetmezken iddialara karşı açıklamada bulunmadı. SÖZCÜ, binanın şimdiki halini görüntülemek için adrese gittiğinde, boş arsa ile karşılaştı. Binanın yaklaşık 2-3 ay önce yıkıldığı öğrenilirken hiçbir inşaat faaliyetinin başlamadığı görüldü. Bölgedeki emlakçı ve esnafın verdiği bilgilere göre, İranlı ve Azeri olduğu belirtilen 3 kişi, Gübretaş’ın 5 katının sahibi olduğu 8 katlı binayı aldıktan sonra burayı yıktı.

YILLARCA BOŞ KALDI

Bölgedeki esnaf 8-9 yıldır boş durduğu ifade edilen binanın yeni sahiplerinin, yandaki iş merkezlerini satın almak için görüşmeler yaptığını anlattı. Söz konusu binalar da satın alınırsa araziye konut rezidansı dikileceği belirtildi. Bunlar olursa çiftçinin emeğiyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin mal varlığı, zenginlerin oturacağı lüks rezidansa dönüşecek.

Tarım Kredi Merkez Birliği Başkanı Adem Darımla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte.

Kurum çürürken AKP’li bürokratlar sessiz kalıyor

Gübretaş, şu anda Tarım Kredi Grubu’nun bir parçası. Kuruma dair iddialar her geçen gün büyüyor, gübre piyasası altüst olurken kurumun AKP’li yöneticileri ortalıkta yok. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Darımla, aynı zamanda Yozgat Akdağmadeni AKP İlçe Başkanı, Tarım Kredi Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı ise kamuoyunun yakından tanıdığı Hüseyin Aydın. Halkbank Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Başkan Vekilliği gibi görevlerin yanı sıra Varlık Fonu’nda da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış

bir bürokrat.