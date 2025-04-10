Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, üretim yapmak yerine ithal etmeyi tercih ediyor. 3 yanını denizlerle çevrili 4 mevsimin yaşandığı, iklim ve toprak bakımından zengin olan Türkiye, buğdayını Rusya'dan ithal ediyor. Çiftçilerin artan maliyetler yüzünden gün be gün azaldı. Türkiye'de, üretim esnasında meydana gelen maliyetlerin, çıkan ürünleri karşılayamamasıyla, çiftçileri tarlasından etti. Yüksek mazot fiyatları, üretici ile aracı arasındaki uçurum fiyat farkları tarımı zedeleyen faktörler arasında yer aldı.

Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye her gün bu özelliklerini yitirmeye devam ediyor.

Rus demir yolu taşımacılığı şirketi Rusagrotrans'ın verilerine göre, Türkiye bu sezon şu ana kadar Rusya'dan 2.5 milyon ton buğday ithal etti. Türkiye, bu alımlarla Rus buğdayı ithalatında 7.6 milyon tonla ilk sırada yer alan Mısır ve 2.6 milyon tonla ikinci sıradaki Bangladeş'in ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye geçen yıl verimli geçen hasat döneminin ardından çiftçileri fiyat düşüşünden korumak amacıyla buğday ithalatına sınırlama getirmişti. Fakat 19 Mart itibarıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek un kapsamında ihtiyaç duyulan buğdayın tamamının ithalatına izin verildi.

Veriler geçen yılki verimli hasat sonrası ihtalata dört ay ara veren İran'ın da Rus buğdayının ithalatına Mart'ta tekrar başladığını ve 144,000 ton ithalat yaptığını gösterdi.

Öte yandan analistler, Arjantin ve ABD'den artan ihracatın da etkisiyle Rusya'nın küresel buğday pazarındaki payının bu sezon %28'den %22'ye gerileyeceğini öngörüyorlar.

Rusya'nın buğday ihracatının geçen yılki 55.5 milyon tondan bu sezon 40.8 milyon tona düşmesinin beklenmesine rağmen dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olarak kalması bekleniyor.