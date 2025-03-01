Yeşilhisar ilçesindeki Güzelöz Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaklaşık 100 yıllık 'Ekşi mayalı köy ekmeği' ve 'Katmer' geleneğini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde kalkan kadınlar, bir araya gelip, yetiştirdikleri buğdayları öğüterek hazırladıkları hamurları yoğuruyor. Taş fırınlarda ateş eşliğinde pişen hamurlar, köy ekmeği ve katmer haline geliyor.

Güzelöz Mahallesi'nde yaşayan Sare Babacan, "Bu köyde yaşıyorum. Kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Hamurumuzu, kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz buğdayı öğüterek elde ettiğimiz unla hazırlıyoruz. Ekmeğimizi de doğal ekşi mayamızla yoğurup, fırınlarda doğal yöntemlerle pişiriyoruz. Sabah 05.00'da kalkıp hamurumuzu yoğururuz. Sonrasında komşularla birleşip fırınımızı yakarız. Hepimiz çeşitli görevleri üstleniriz. Ekmeğimiz doğal olarak pişer. Bu gelenek 100 yıldır sürüyor, belki de daha eskidir. Bize de böyle öğrettiler. İnşallah bizden sonraki nesil de bunu yürütecek. Köyümüzde hayvancılığımızı yapıyoruz. Süt, tereyağ ve yoğurdumuzu kendimiz üretiriz. Bu gelenek olarak gelmiş ve gidiyor. Köyümüzün geçimi budur" ifadelerini kullandı.

'UNUMUZU BİLE KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Ayşe Battalbakar ise, "Ekmeklerimiz, geleneksel olarak her zaman yapılır. Bizler çok fazla dışarıdan ekmek tüketmiyoruz. Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Unumuzu bile, kendi buğdaylarımızı değirmenlerde öğüttükten sonra, kendimiz üretiyoruz. Babaannelerimizden, teyzelerimizden böyle gördük, biz de çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Burada insanlar birbirine yardım ederek ekmeklerini yapar. Köy ekmeğimizin yanı sıra katmerimiz ve ketemiz de var. Bu gelenek 100 yılı aşkın süredir devam ediyor" diye konuştu.