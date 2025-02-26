Meyve ağaçlarının zarar görmesini önlemek için yağmurlama sistemiyle üzerlerini buzla kaplayan çiftçiler, bu ilginç yöntem sayesinde ürün kaybını en aza indiriyor.

Çiftçi Fatih Şahin, bu sistemi uygulamaya başladıktan sonra meyveleri zayiatsız toplamaya başladıklarını belirterek, “Meyve ağaçları çiçek açtıktan ya da tomurcuk dönemine girdikten sonra havalar soğuyunca bu sistem devreye giriyor.

Ağaçları buzla kaplayarak dışarıdaki soğuk havanın meyvelere zarar vermesini engelliyoruz. Daha sonra tekrar yağmurlama yaparak buzları eritiyoruz. Bir nevi panzehir gibi, soğuğun panzehri buz oluyor.” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Okur da bu yöntemin düzenli uygulandığında başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayarak, “Ağaçları buzla sarmak, dışarıdan gelen soğuk havaya karşı bir kalkan görevi görüyor. Bu özellikle ilkbahar donlarına karşı etkili bir yöntem.” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin doğayla mücadelede geliştirdiği bu yaratıcı yöntem, hem tarımsal verimi artırıyor hem de meyve üreticilerini büyük zararlardan koruyor.