Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Kasım 2024’te görevden alınan DEM Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Hakan Başoğlu'nun, belediyeye ait olmayan bir tekne için 586 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Belediyenin resmi kayıtlarında tekne bulunmazken, Mart 2025’te yapılan “tekne bakım onarım” ihalesinin kamu bütçesinde ciddi soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.

TEKNE YOK, İHALE VAR

25 Mart 2025’te 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen "tekne bakım onarım işi" ihalesi Halfeti Mardin Turizm adlı firmaya verildi. Ancak ihalenin yapıldığı belediyenin herhangi bir tekneye sahip olmadığı anlaşıldı. Belediye kayıtlarında böyle bir aracın bulunmadığı, buna rağmen ihalenin 586 bin TL’ye mal olduğu öğrenildi.

“TEKNE KİMİN, PARA KİMİN İÇİN HARCANDI?”

Görevden alınan Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan, yaşanan durumu sert sözlerle eleştirdi. Karayılan, “Halfeti Belediyesi'nin bir teknesi yok. Ama Mart ayında tekne onarımı adıyla bir ihale yapılmış. Bu harcama belediyenin bütçesinden çıkmış. Tekne ortada yok. Bu skandal bir durumdur” dedi. Karayılan açıklamasının devamında, “Halfeti Belediyesinin bir teknesi yok fakat burada Mart ayında bir tekne onarım işi adıyla bir ihale yapılmış. Bu da Halfeti belediyesinin bütçesinden harcanmış fakat tekne kimin ve harcama kimin için harcanmış hesap verilebilirlik ve şeffaf olmayan bir durum var. Eğer kamuya ait bir başka tekneyse o tekne belirtilebilir ama neticede kamuya ait bir teknede olsa o kamunun kendi bütçesi var. Her kurumun ayrı bütçeleri vardır belediyelerin bütçeleri halka ayrılan bütçelerdir. Dolayısıyla halkın olanı bir başka harcamak doğru olmadığı gibi bu bir usulsüzlüktür. Bu skandal bir durumdur bu harcama belediyenin kasasından çıkmış verilen yer ve veren yer belli fakat belediyeye kayıtlı bir tekne ortada yok. Tahminlerimize göre kaymakamlığa ait olan tekne için bu kullanılmış olabilir. Bu harcamanın hangi tekneye harcandığını açıklamalılar” ifadelerini kullandı.