Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Rudi García, L'Équipe gazetesine verdiği röportajda Courtois’nın dönüşünü müjdeledi. “Geri dönecek. Bu, tüm Belçika için harika bir haber. Thibaut’yu her zaman dünyanın en iyi kalecisi olarak gördüm” ifadelerini kullanan García, Madrid ziyaretinde Courtois ile görüştüğünü belirtti.

Courtois, geçtiğimiz yıl Belçika Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı. O dönem teknik direktör olan Domenico Tedesco ile yaşadığı sorunlar nedeniyle milli takıma veda ettiğini açıklayan kaleci, “Bu konuda kendi sorumluluğumu kabul ediyorum. Ancak geleceğe baktığımda, ona olan güven eksikliğim milli takımda gerekli olan uyumu korumaya yardımcı olmayacaktı” sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koymuştu.

"MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM"

Son dönemde Courtois’nın milli takıma dönüşüyle ilgili çeşitli söylentiler vardı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand’ın podcast programına katılan Courtois, burada milli takıma dönmeye hazır olduğunu açıklamıştı. “Milli takımı özledim ama artık geri dönmeye hazırım” ifadeleri, dönüş sinyalini veren ilk açıklamalardan biri olmuştu.

Belçika Milli Takımı’nda yeni bir sayfa açılıyor. Domenico Tedesco’nun yerine gelen Rudi García, ilk kez bir milli takımda görev alacak. Fransız teknik adam, Belçika futboluna uyum sağladığını ve burada uzun vadeli bir kariyer hedeflediğini belirtti. “Belçika’da yaşamak? Bu ihtimal üzerinde çalışıyoruz. Ama şimdiden kendimi %100 Belçikalı gibi hissediyorum” diyen García, milli takımda yeni bir dinamizm yaratmak istediklerini vurguladı.