WeWard, kullanıcılarını attıkları adımlarla ödüllendiren ücretsiz bir uygulama ve şu anda 20 milyon aktif kullanıcıya sahip. Venus Williams, bu iş birliğini duyurmak için özel bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda, tenis efsanesinin uygulamayı kullanarak adımlarını takip ettiği ve hedefine ulaştığında bunu bir maç sırasında kutladığı görülüyor.

Bu ortaklık sadece bir reklam kampanyasıyla sınırlı değil. WeWard, Williams’ın tercih ettiği yardım kuruluşu CARE’e 25 bin euro bağış yapmayı taahhüt etti. CARE, dünya genelinde kadınları destekleyen ve yoksullukla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Bağış, sağlık hizmetlerini iyileştirmekten eğitime erişimi artırmaya kadar geniş bir alanda kullanılacak.

Bununla da yetinmeyen WeWard, kullanıcılarını harekete geçirmek için bir aylık özel bir etkinlik başlatıyor. ‘Venus Williams Şampiyonası’ adı verilen bu kampanya kapsamında, uygulama kullanıcılarının attıkları toplam adımlar sayesinde kademeli olarak bağış miktarı artırılacak. Eğer belirlenen nihai adım hedefi tamamlanırsa, WeWard toplamda 40 bin euro bağış yapacak.

Bugünden itibaren uygulama kullanıcıları, Venus Williams temalı yürüyüş meydan okumalarına katılabilecek ve çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayacak. Ödüller arasında spor etkinlikleri için biletler, Garmin marka akıllı saatler, hediye kartları ve daha birçok sürpriz yer alıyor.

Venus Williams, bu projeye duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Sağlık ve iyi yaşam tutkusuyla hareket eden biri olarak WeWard ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aktif kalmanın en önemli yollarından biri, vücudu hareket ettirmek ve WeWard sayesinde yürüyüş artık hem eğlenceli hem de ödüllendirici bir deneyime dönüşüyor. İnsanları daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına teşvik eden bir hareketin parçası olmak beni heyecanlandırıyor.”