Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımının bugün kötü gününde olduğunu aktaran Reis, "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda berbat maç oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrardan kaldırmak istiyoruz." dedi.

Taraftarlarından özür dileyen Reis, en iyi şekilde Antalyaspor maçının hazırlıklarını yapacaklarını dile getirdi.

SERHAT SÜTLÜ: OYUNCULARIMIN HEPSİNE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, “Maça geldiğimiz noktada bütün bir hafta Samsunspor üzerine çalışmalarımızı yaptık. 5’li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda fazlalaşan Samsunspor’u iyi analiz ettik. Gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu. Zor bir deplasman, Samsunspor iyi bir takım. Ligdeki yerini tamamıyla hak eden bir takım ama biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalara iyi çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Tam bir aile oldular. Oyuncularımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.