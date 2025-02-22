Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçtan çıkaracakları dersler olacağını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, 2-0 öne geçtikleri maçı 3-2 kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısının çok farklı geçtiğini aktaran Reis, şunları kaydetti: "İlk 15 dakikada kar yağışı nedeniyle maç oynamak kolay değildi. İkinci yarı bizim adımıza çok farklı geçti. Skor 2-1 iken Soner Aydoğdu'nun girdiği bir pozisyon vardı. Eğer onu atsaydık maç bitmiş olacaktı. Maçta detaylar çok önemli. Daha sonrasında çok basit goller yedik. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maçlara hazırlanmamız gerekiyor."