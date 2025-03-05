ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Türkiye saatiyle bu akşam bir görüşme yapması planlanıyor. Görüşme, Trump’ın Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getiren yeni tarifelerinin yürürlüğe girmesinden bir gün sonra gerçekleşecek. Konuya aşina bir kaynak, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ticari gerilimi artırabileceğini belirtti.

Trump, ABD’nin en büyük üç ticaret ortağının fentanil uyuşturucusu ve fentanilin yapı taşları olan kimyasalların ülkeye girişini durdurmak için yeterli adımları atmadığını savunarak tarifeleri uygulamaya koydu.

Yıllık 2,2 trilyon dolarlık ticareti etkileyebilecek bu kararın ardından Kanada, milyarlarca dolarlık ABD ürününe misilleme tarifeleri getirdi. Trump ise buna karşılık daha fazla tarife uygulayabileceğini söyledi.

Beyaz Saray, görüşme hakkında yorum yapmayı reddetti. Planlanan telefon görüşmesiyle ilgili haber ilk olarak CNN tarafından yayımlandı.