Silopi’de Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a yük taşıyan TIR şoförleri, sıra beklerken yemeklerini araçlarının dorsesindeki dolaplarda hazırlayarak iftarlarını açıyor. Dorse dolapları seyyar bir mutfağa çevrilerek pişirilen yöresel yemekler, iftar zamanı kasalarda veya yere serilen sofralarda diğer şoförlerle birlikte yeniliyor. Özellikle Şanlıurfalı şoförler, iftar sofralarında kentleriyle özdeşleşmiş çiğ köfte hazırlayarak iftarı bekliyor.

‘LOKANTAYA GİTMEK YERİNE KENDİMİZ HAZIRLIYORUZ’

Şanlıurfa Viranşehirli Erdal Günhan, lokantaya gitmek yerine yemeklerini kendilerinin hazırladığını belirterek, “Burada zamanımızı boşa harcamak istemiyoruz. Lokantaya gitmek yerine kendi iftarımızı hazırlıyoruz. Hem vakit geçiriyoruz hem de diğer arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Fazla yapıyoruz, gelen arkadaşlar da bizle iftar yapabiliyorlar” dedi.

Niğdeli İsmail Sandallı da “Tüm iftar hazırlıklarımız burada yapılıyor. Tüpümüz, yemeğimiz her şeyimiz burada. Gurbette olmak zor ama Ramazan’ı burada en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfalı Rafet Günhan da iftar hazırlıklarına 2 saat öncesinden başladıklarını belirterek, “Pirinç pilavı, çorba ve şimdi de saç tava yapıyorum. 24 saat burada olduğumuz için zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Irak Zaho'ya buğday taşıyan Batmanlı Sadık Güneş ise iftar için tavuk haşlama, bulgur pilavı ve salata hazırlığı yaptığını söyledi.