Trabzonspor'da sosyal medya hesaplarından yenilenme müjdesi verilen resmi internet sitesinde yapay zeka şoku yaşandı.
İnternet sitesi, hizmete girdikten sonra bordo mavili taraftarların yağun ilgisi nedeniyle zaman zaman çökme noktasına geldi.
'EN KÖTÜ BAŞKAN' YANITI
Trabzonspor’un resmi internet sitesine eklenen yapay zeka robotu '61droid' taraftarların ilgisini çekti. Bir bordo mavili taraftar '61droid'e 'Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan nasıl bir başkan? Sence başarılı mı?' sorusunu yöneltirken yapay zeka robotu Trabonzpor Başkanı Ertuğrul Doğan için 'tarihin en kötü başkanı' yanıtını verdi.
Söz konusu durum fark edilince '61droid' uygulaması resmi internet sitesinden apar topar kaldırıldı.
'61droid'e yöneltilen soru ve yanıtı şu şekilde: