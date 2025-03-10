Yaklaşık 600 yıldır Danimarka'ya bağlı olan Grönland, hukuken Danimarka'nın yarı özerk bir bölgesi. Kendi parlamentosu olsa da dışişleri, para politikası ve savunma gibi kritik konular Kopenhag yönetiminin kontrolünde. Ancak Grönland halkı, referandumla bağımsızlık ilan etme hakkına sahip.

ABD ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Grönland'ın stratejik konumu, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırma isteğini de gündeme getirdi. Washington yönetimi, halihazırda adadaki Pittufik askeri üssünde asker bulunduruyor ve buradaki varlığını genişletmek istiyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SEÇİMİ NASIL ETKİLER?

Trump'ın Grönland'a dair iddialı açıklamalarına Grönland Başbakanı Mute Egede, sosyal medyada sert bir yanıt vererek "Satılık değiliz, Grönland bizimdir" ifadelerini kullandı. Ancak yarınki seçimler, adanın geleceği açısından belirleyici olacak.

Grönland parlamentosunda sadece 31 milletvekili bulunuyor ve anketler, iktidardaki Inuit Ataqatigiit Partisi ile bağımsızlık referandumu vaat eden Siumut Partisi'nin koalisyonu sürdürme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

BAĞIMSIZLIK İÇİN HUKUKİ SÜREÇ GEREKLİ

Grönland halkı bağımsızlığa sıcak baksa da bu süreç yalnızca seçim sonuçlarına bağlı değil. Adanın statüsünün değişmesi için Danimarka anayasasında da düzenleme yapılması gerekiyor. Tarihi seçimlerin ardından Grönland'ın geleceği netleşmeye başlayacak ancak Washington'ın bu konudaki ısrarı da göz önüne alındığında, ada üzerindeki jeopolitik mücadele devam edecek gibi görünüyor...