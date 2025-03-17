Oregon'dan bir grup kongre üyesi, Başkan Trump'a çağrıda bulunarak, önümüzdeki otuz yıl içinde 450.000 çizgili baykuşun vurulmasını öngören planın iptal edilmesini talep etti.

İstilacı bir tür olan çizgili baykuşların itlaf edilmesi, Batı Yakası ormanlarındaki yerel baykuşların yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor. Ancak milletvekilleri, Salı günü gönderdikleri mektupta bu planı 'işe yaramaz ve bütçe açısından felaket' olarak nitelendirdi.

Teksaslı muhafazakar Cumhuriyetçi Temsilci Troy Nehls ve Kaliforniyalı liberal Demokrat Temsilci Sydney Kamlager-Dove'un öncülüğündeki 19 milletvekili, çizgili baykuşların itlaf edilmesinin maliyetinin çok yüksek olacağını belirtti. Milletvekilleri, kesim maliyetinin kuş başına 3.000 dolar (yaklaşık 2.750 avro) olacağını tahmin ediyor.

Uzmanlar ise, 1990'lardan bu yana orman yaşam alanlarındaki ağaç kesimi kısıtlamaları nedeniyle tartışmalara yol açan kuzey benekli baykuşları ve Kaliforniya benekli baykuşlarının yerli popülasyonlarına yönelik bu saldırının etkili olup olmayacağını sorgulamaya devam ediyor.

Benekli baykuşu kurtarma planı

Çizgili baykuşlar, doğu Kuzey Amerika'ya özgü bir tür olup, 1970'lerde Pasifik Kuzeybatısı'nda görülmeye başlamıştır. Daha geniş üreme alanlarına ihtiyaç duyan bu tür, kısa sürede daha küçük benekli baykuşların yaşam alanlarını ele geçirmiştir. Federal yetkililerin verilerine göre, bölgede yalnızca 7.100 civarında benekli baykuş kalırken, çizgili baykuşların sayısı yaklaşık 100.000'e ulaşmıştır.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin planı, önümüzdeki 30 yıl boyunca Kaliforniya, Oregon ve Washington'daki yaklaşık 60.000 kilometrekarelik alanda çizgili baykuşların itlaf edilmesini hedefliyor.

Her ne kadar planda kesin bir maliyet tahmini bulunmasa da, milletvekilleri İçişleri Bakanı Doug Burgum'a yazdıkları mektupta bu planın toplamda 1,3 milyar doları (yaklaşık 1,2 milyar avro veya yıllık 40 milyon avro) aşabileceğini belirtti. Bu tahminin, Kaliforniya'daki Hoopa Vadisi Yerli Amerikan kabilesine 1.500'e kadar baykuşu öldürmeleri için verilen hibeye dayandığı ifade ediliyor.

Bu yıl 2.400'den fazla çizgili baykuşun itlaf edilmesi hedefleniyor

Milletvekilleri, 'Bu, Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarının uygunsuz ve etkisiz bir şekilde kullanılmasıdır,' diyerek planı eleştirdi. Ayrıca, bu girişimin federal hükümetin doğayı yerinden etme ve çevresel etkileri büyük bir maliyetle kontrol etme çabalarının bir örneği olduğunu vurguladılar.

Bu baharda uygulanmaya başlanması planlanan ve Eylül ayında onaylanan plan kapsamında, bu yıl 2.400'den fazla çizgili baykuşun itlaf edilmesi hedefleniyor. 2027 yılına gelindiğinde ise bu sayının yılda 15.500'ün üzerine çıkması bekleniyor. Bilim insanları, yıllardır benekli baykuşların korunması amacıyla çizgili baykuşlar üzerinde deneysel itlaf çalışmaları yürütüyor. Yetkililere göre, bu strateji benekli baykuşların yok oluşunu yavaşlatabilecek sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar, 2009 yılından bu yana Batı Yakası'nda yaklaşık 4.500 çizgili baykuşun öldürüldüğünü açıkladı.

Bir kuş türünün diğerini koruma amacıyla itlaf edilmesi, yaban hayatı savunucuları arasında tartışmalara yol açtı. Bu yaklaşım, ABD hükümetinin Batı Yakası somonlarını korumak için deniz aslanları ve karabatakları öldürme çabalarını ya da ötleğenlerin korunması için ardıç kuşlarının itlaf edilmesini hatırlatıyor. Araştırmacılara ve yaban hayatı savunucularına göre, çizgili baykuşların yok edilmesi, yırtıcı kuşlar konusunda bugüne kadar atılmış en büyük adımlardan biri olacak.

Çizgili baykuşlar nereden geliyor?

"Çizgili baykuşların Pasifik Kuzeybatısı'na göç etmesine, yerleşimcilerin diktiği ağaçlar ve Kanada'nın iklim değişikliği ile daha sıcak ve elverişli hale gelen boreal ormanları katkıda bulundu. Bu göç, çizgili baykuşların Büyük Ovalar üzerinden bölgeye yayılmasıyla gerçekleşti.